Acidente entre carro e caminhão deixa dois mortos em Panambi

Duas pessoas morreram, nesta terça-feira (2), em um acidente na cidade de Panambi, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A ocorrência foi registrada no entroncamento das rodovias BR-285 e BR-158 por volta das 12h15. Um Chevrolet Agile com placas de Porto Alegre colidiu na traseira de um caminhão, que precisou parar em razão de obras na via.