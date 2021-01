Adolescente de 15 anos morreu após ser dopada e estuprada em Ijuí, diz família

O inquérito que apurou a morte de Milena Eduarda Deckert Schreiber, de 15 anos, ocorrida no dia 20 de setembro do ano passado, durante uma comemoração do feriado da Revolução Farroupilha na localidade de Capão Bonito, em Ijuí, Norte do estado, foi concluído no começo deste mês. De acordo com a família da adolescente, ela foi morta depois de ser dopada e estuprada.