Alegrete: homem é preso, pela Polícia Civil, com cocaína avaliada em 10 mil reais

Homem, de 33 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Alegrete na manhã desta sexta-feira(5), em Alegrete. Segundo informações da Polícia Civil, a prisão ocorreu no bairro Assunção, durante a abordagem do veículo Prisma.

Na abordagem, os policiais civis encontraram no interior do veículo a quantidade de 100g de cocaína avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A ação foi realizada pela Polícia Civil, através dos Policiais da Operação Hórus, com apoio dos Policiais do Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete e da Brigada Militar de Alegrete.

A coordenação ocorreu através dos Delegados de Polícia Valeriano Garcia Neto e Maurício Arruda Coronel, em investigações relativas ao tráfico ilícito de drogas. O trabalho da investigação resultou na abordaram um veículo GM/Prisma de cor prata, onde o condutor trazia 100g de cocaína avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), fato ocorrido no bairro Assunção.

Fonte e fotos: Polícia Civil de Alegrete