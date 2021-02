Com a bandeira laranja algumas restrições serão flexibilizadas em Alegrete

Compartilhe















O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou, na tarde de ontem (05), que a região de Alegrete retornou à bandeira laranja do modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado. Em Alegrete, o único decreto Municipal vigente é o nº 007/2021 que restringe o horário de bares, restaurantes, lancherias e 24h.

Com a bandeira laranja que já entrou em vigor desde o anúncio, na tarde de ontem, considerando o Decreto Estadual nº 55.240 de 10 de maio de 2020 que Institui o sistema de distanciamento controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus (covid-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo território estadual e dá outras providências;

Ficou estipulado que o horário de atendimento nas modalidades presencial e take away (pegue e leve) dos bares, lancheiras, restaurantes, comércio varejista de bebidas e similares será até as 24h nos dias de semana (segunda a sexta) e até a 2h nos finais de semana. Após este horário o atendimento deverá ser exclusivo pelo serviço de tele-entrega, observados todas as medidas previstas nos protocolos do distanciamento controlado do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Também ficam liberadas as quadras de esportes e a permanência em parques e praças permitidos desde que não haja aglomerações, o distanciamento de, no mínimo um metro e o uso da máscara. Desde a noite de sexta-feira, está acontecendo uma força-tarefa da Covid-19 . Mais uma etapa de fiscalização para cumprimento das medidas sanitárias de combate à pandemia do novo coronavírus.

As fiscalizações prosseguem durante o fim de semana e, rotineiramente durante a semana, com operacionalização pelos diversos setores da Prefeitura, Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, Exército Brasileiro, Conselho Tutelar e Ministério Público.

