Com facão em punho, homem não permitiu que ex-companheira saísse de casa

Mulher foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro. O acusado foi preso em flagrante pela Brigada Militar e levado à delegacia de Polícia. A Delegada de plantão determinou que o mesmo fosse autuado pelo crime de descumprimento de Medidas Protetivas. Depois de ouvido, ele foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição recebeu a informação através do 190 de que um mulher estava sendo ameaçada pelo ex. No endereço informado, os policiais se depararam com a vítima de 24 anos e uma amiga. Ela disse que ambas iriam sair da casa onde estavam, entretanto, de posse de um facão, o ex não permitia. O mesmo destacou que iria matá-la se saísse da residência. Na identificação e revista pessoal, os policiais encontraram o facão na mochila do acusado. Também foi constatado que havia Medidas Protetivas da vítima contra o mesmo.

Esta, não teria sido a primeira vez que o homem realizou a mesma ameaça. Ele foi levado à DP e posteriormente à Casa Prisional.