Conheça o Projeto Grupo de Convivência da APAE Alegrete

Dentre os diversos assuntos abordados pela APAE Alegrete na 42ª edição do Boletim Informativo, destacamos o Projeto Grupo de Convivência.

Todo o tipo de convivência social tem por objetivo acolher e proporcionar qualidade de vida às pessoas através de momentos harmoniosos e troca de experiências.

O Grupo de Convivência é um projeto do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da APAE/ Alegrete, atuando com adultos e envelhecentes em situação de vulnerabilidade, em consequência da deficiência.

Baseando-se nesta realidade, evidenciou-se a necessidade em acolher estes usuários, na perspectiva biopsicossocial através da abordagem grupal, com um espaço de troca de experiência, ressocialização, valorização e autoconhecimento, adotando um olhar mais cuidadoso e humano com as pessoas dessa fase da vida.

Atualmente o Grupo de Convivência da APAE/Alegrete atende um grupo em torno de 42 pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Múltipla, com idade variante entre 32 e 63 anos. Os encontros acontecem de duas à três vezes por semana, onde são realizadas atividades de vida diária, oficinas de artes, canto e música, entretenimento e convívio social, com o objetivo de promover os cuidados para uma vida saudável e autônoma.

Equipe técnico/pedagógica

APAE/ ALEGRETE

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.