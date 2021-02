Containers para coleta de lixo chegam em breve na Zona Leste

Compartilhe















Nesta semana uma moradora do bairro Ibirapuitã, imediações da Avenida Caverá, questionou sobre a implementação dos containers, naquela região. A dona de casa salienta que, para não deixar o lixo na frente da residência o que iria acarretar em problemas como, cães buscando alimentos, entre outros, ela e o esposo colocam as sacolas no carro e procuram por uma lixeira que possa contemplar o descarte correto dos resíduos.

Diante desta situação, a reportagem do PAT entrou em contato com a Secretária do Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi. De acordo com a Secretária, a partir de março, deverá ser implementada a coleta seletiva através dos containers, mas antes, é preciso reforçar a conscientização da população quanto ao descarte correto.

Além do mau uso aos containers, também há a depredação de alguns. Desde que foi implementada a coleta seletiva em setembro de 2019, o prejuízo ao Município tem sido considerável diante da destruição provocada de forma intencional por muitos vândalos. Cada container tem um custo de R$ 1.280,00.

A Secretária Gabriela Segabinazzi disse que há uma equipe fazendo levantamento de todos os containers colocados até o momento e quais estão ou foram danificados.

A coleta seletiva foi implantada há mais de um ano, abrangendo as principais ruas do centro e cidade alta, através de dois sistemas: em algumas ruas, houve a alocação de containers para que as pessoas descartem os resíduos recicláveis no azul e os orgânicos no marrom.

LIXO SECO (RECICLÁVEL)

Todos os resíduos recicláveis devem ser limpos e descartados nos contentores azuis:

Metal (Latas de alumínio de bebidas, latas de condimentos)

Papel (Jornais, revistas, embalagens de papelão, caixas, panfletos, embalagens Tetra pak)

Plástico (embalagens plásticas, garrafas pet, sacolas plásticas, recipientes plásticos em geral)

Vidro (garrafas, copos, frascos)

LIXO ORGÂNICO (ÚMIDO)

Todos os resíduos úmidos devem ser descartados nos contentores marrons:

Restos de alimentos, cascas de frutas, cascas de ovos, fezes de animais, borra de café, erva-mate, papel higiênico, lenços, fraldas, absorventes, papel toalha.