Covid provoca o segundo óbito somente nesta quarta-feira

Com poucas horas de diferença, Alegrete registra o segundo óbito em decorrência da Covid-19, nesta quarta-feira(27).

A confirmação foi através da Secretaria de Saúde do Município, no final desta manhã. Com essa morte, o Município contabiliza 49 óbitos pelo novo coronavírus.

A paciente, uma idosa de 73 anos estava hospitalizada na UTI da Santa Casa de Alegrete desde o último dia 21 de janeiro. Até o momento, sem informações sobre outras comorbidades.

No início desta manhã, um homem de 61 anos, também, perdeu a batalha contra o vírus. Ele foi a 48ª vítima fatal da Covid-19 no Município.

De acordo com o Boletim Epidemiológico na noite de ontem(26), Alegrete tem 3.898 casos confirmados, com 3.079 recuperados, 772 estão ativos (757 em isolamento domiciliar e 13 hospitalizados positivos de Alegrete).

Foram realizados 16.554 testes, sendo 12.507 negativos, 3.898 positivos e 149 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 974 pessoas.

Flaviane Antolini Favero