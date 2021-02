Delegados de Alegrete confirmam carência de efetivo na DP

A falta de efetivo na Polícia Civil é histórica, não só em Alegrete, na região, como em nível estadual. A reportagem do Portal Alegrete Tudo, conversou com as duas autoridades da Polícia Civil no município.

O Delegado da DPPA Maurício Arruda Coronel, atendeu a reportagem na tarde de ontem(3). Em entrevista, o policial civil afirmou que o atual efetivo não supre as necessidades cotidianas da delegacia. Com três servidores entrando em aposentadoria, o responsável pela DPPA conta com 9 servidores que se revezam em regime de plantão numa escala de 24 horas.

No entanto, se não ocorrer uma reposição de no mínimo três servidores, a DP pode ter seus serviços afetados – destacou o policial. Na última década, apenas dois policiais foram designados para Alegrete, os demais foram para cidades da região. Com o plantão em regime de 24 horas, o atendimento à comunidade precisa ser mantido e para isso continuar de forma integral, o delegado Maurício vai buscar apoio da prefeitura, da câmara e forças da comunidade para pressionar o Estado a enviar servidores para Alegrete.

O Delegado Regional que responde pela 4ªDPRI, Valeriano Garcia Neto, também foi questionado pelo PAT, em relação ao fato de que o plantão poderia sofrer mudanças.

De imediato, o delegado afirmou que não há chances de fechar o plantão à noite. A comunidade pode ficar tranquila – destacou o policial.

Garcia comentou que a luta é diária por mais policiais em Alegrete. Ele entende que a deficiência é histórica há mais de 30 anos. Não só em Alegrete, mas em toda região que comanda as delegacias. O delegado já pediu a reposição de mais policiais e a notícia boa é de que a partir de 15 de março, o Estado terá uma nova turma de agentes e delegados, o que pode beneficiar o Município.

Na tarde de ontem (3), o delegado Maurício Arruda em visita ao gabinete do Vereador Fábio Perez/PP, pediu apoio ao legislador que irá levar adiante o pedido do titular da 1ª. Delegacia de Polícia de Alegrete. O vereador Fábio Bocão se comprometeu em auxiliar a DP no atendimento dessas necessidades.

Delegacia do Abigeato

A instalação de uma delegacia regional de combate ao abigeato é uma reivindicação defendida pelo vereador Fábio Bocão, diante do aumento dos casos de abigeato no Município. Anunciou o vereador que vai encaminhar esse pleito ao Governo do Estado, juntamente com o pedido de mais policiais e de viaturas.

