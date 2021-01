Deputado Frederico Antunes esteve reunido com vereadores progressistas de Alegrete

Compartilhe















Frederico Antunes se reuniu com a bancada progressista em Alegrete.

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes (PP), esteve reunido na manhã de ontem (29), com os vereadores Dr Glênio Bolsson, Itamar Rodrigues, Luciano Belmonte, Fábio Bocão, com o presidente do PP, Gilberto Brandolt e a engenheira Nathalie Lunardi.

Durante a reunião, Frederico atualizou os progressistas sobre o andamento das obras da RS 566 e as necessidades para a viabilização do aeroporto de Alegrete, visando a possibilidade do aeródromo receber voos regionais. Frederico Antunes recebeu também, demanda encaminhada pelo vereador Fábio Bocão, solicitando a vinda de um médico perito do IGP, para atender as necessidades locais.