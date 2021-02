Em cinco dias, Alegrete já registra mais de 60 mm de chuva

Compartilhe















Em Alegrete, nas últimas 24h, foram registrados 32,6 mm. Os dados são da Estação Alegrete da CPRM, atualizado às 14h.

Segundo o engenheiro hidrólogo do Serviço Geológico do Brasil, Franco Buffon, que monitora o Sistema de Alerta Hidrológico da bacia do rio Uruguai, operado pelo CPRM em Alegrete, o Rio Ibirapuitã está com o nível em 2,65m e subindo, mas ainda bastante distante do nível de atenção que é 7,5m.

O profissional que opera a estação automática do instituto, localizada a cerca de 31 km do centro da cidade, destaca que nos últimos cinco dias foram registrados 68,2 mm. Somente nas 48 horas, já choveu 34,2 mm.

Nesta quarta-feira (3), a previsão é de temporal no período da tarde. O dia nublado com chuva durante o dia e noite tem possibilidade de 90% de atingir os 60 milímetros nesta quarta.

Na quinta-feira (4), não há previsão de chuva, assim como na sexta-feira. As temperaturas a partir de amanhã fica entre 15 e 28ºC.

Júlio Cesar Santos