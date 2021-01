Empresário é a vítima fatal do acidente na BR 290 em Alegrete

Compartilhe















Sérgio Silva Saldanha de 37 anos é a vítima fatal do acidente que aconteceu no início desta tarde(28), no KM 579, da BR 290, em Alegrete.

A confirmação da identidade foi feita pelo irmão do empresário. Sérgio era proprietário da empresa Mais Sabor Viandas, localizada na rua Hildo Meneghetti, no bairro Vera Cruz.

Segundo informações da PRF, Sérgio pilotava uma moto Yamaha que invadiu a pista contrária e entrou embaixo de um caminhão boiadeiro. O motivo seria um pneu da moto que teria estourou e o fez perder o controle. O motorista do caminhão sofreu escoriações e foi encaminhado à UPA pelo Samu. O trânsito está em meia pista.

A Polícia Rodoviária Federal está no local , assim como, a Polícia Civil. A Guarda Municipal também esteve na rodovia e auxiliou no trânsito. Os policiais aguardam a chegada da Perícia que está vindo de Santana do Livramento. O acidente foi por volta das 13h 30min e Sergio morreu no local. Ele deixa esposa, mãe, irmãos e filhos.