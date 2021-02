Enfurecido, homem agrediu e prometeu matar a mulher e os filhos

Compartilhe















Violência doméstica é um tema recorrente nos plantões policiais. A ocorrência, a seguir, envolve um homem que estaria transtornado por ciúmes de um dos filhos da companheira. O acusado de 40 anos a agrediu com uma gravata(golpe) e depois ameaçou matá-la, assim como, seus filhos. A mulher de 39 anos possui três filhos, nenhum do relacionamento deles. Segundo a informação que consta no Boletim de Ocorrência, a vítima estava em casa quando o companheiro chegou e eles foram para sacada conversar, estavam fumando. Em determinado momento, o homem levantou foi ao banheiro e saiu. Quando retornou estava transtornado e deu uma gravata no pescoço da mulher. Ela conseguiu livrar-se do acusado que teria deixado claro o desejo de matá-la. Não somente a mulher, mas os três filhos pois estaria enfurecido com todos.

No relato, a motivação da ira do homem seria por ciúmes de um dos filhos da companheira. O acusado teria dito que o mesmo é muito mimado e ela deveria colocá-lo para fora de casa. Depois da agressão, o companheiro saiu e, ao retornar, pulou o muro e tentou invadir a residência através da sacada quebrando o vidro, momento em que a guarnição chegou e deteve o indivíduo. O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia com a vítima. Foi feito registro simples por vias de fato e a mulher solicitou representação criminal e Medidas Protetivas. O fato foi por volta das 21h do dia 4 de fevereiro, na região Central de Alegrete.