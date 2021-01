Faltando mais de 10 dias para posse, nova diretoria do Bairro Vila Nova já está em ação

Compartilhe















O novo presidente e diretoria do Bairro Vila Nova já estão trabalhando. O presidente Ênio Santos já efetivou diversas demandas da comunidade.

Embora a posse oficial ocorra no dia 6 de fevereiro a nova diretoria já está em ação. Depois de uma revitalização na pracinha do largo Araci Baez, a turma efetivou um ecoponto no final da Rua Benvindo Moutinho. É neste local que os moradores estão orientados a fazerem seus descartes de lixo (entulhos, móveis e demais descartes).

“Conseguimos organizar o local e com ajuda dos moradores estamos disponibilizando o ecoponto para descartes dos moradores e até dos carroceiros”, frisou o vice-presidente Clisman Pizzani Acorci.

Depois que moradores iniciaram uma limpeza na estação férrea, a diretoria promoveu um verdadeiro mutirão. Diretores e outros moradores limparam diversos pontos que servem de passagem e também estavam sendo usados para descarte irregular de lixo.

“Estamos tentando melhorar os espaços e com ajuda de todos vamos fazendo um trabalho que vai melhorar a vida dos moradores do bairro”, comentou o presidente Ênio Santos de Oliveira.

Além do corte de grama, áreas com pastiçal, os moradores deram uma roçada em pontos que estavam com sujeira no bairro. Também foi feita em uma poda dos galhos de uma árvore que estava obstruindo a passagem na Rua Duque de Caxias próximo ao 12º BE. Todo o trabalho da diretoria do bairro conta com ajuda de colaboradores e empenho da prefeitura através da secretaria de infraestrutura.

A posse oficial da nova diretoria do bairro está prevista para o próximo dia 6, e vai empossar além do presidente Ênio Santos e vice Clisman Acorci, a seguinte nominata:

Presidente de Honra: Nelson Antônio Refatti Tronco

1º Secretário: Pedro Franco

2º Secretário: Carlos Gomes

1º Tesoureiro: Alex Stanrlei

2ª Tesoureira: Taiani Bortolas

Conselho Fiscal Titular:

Cleir Dorneles Pedroso

Terezinha Marli Dutra Veloz

Ricardo Beche

Conselho Fiscal Suplente:

Iara do Prado da Silva

Alessandra Caminha Porto

Gládis Terezinha Sauceda

Nesta segunda-feira (25), a diretoria acompanhou o Vereador João Leivas/MDB, numa visita no campo do Postinho, a ideia do presidente Ênio é revitalizar o local. No próximo dia 31, será realizado um mutirão com objetivo de resgatar o espaço para comunidade do bairro. Outra demanda que está sendo realizada pela diretoria é um levantamento das famílias que vivem em áreas de risco de enchentes.

Júlio Cesar Santos