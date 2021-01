Festas com aglomerações são encerradas em Porto Alegre, Canoas e Eldorado do Sul

Em um evento no Bairro São Geraldo, na Zona Norte de Porto Alegre, foram flagradas 400 pessoas. Elas estavam no pátio de uma casa, sem respeitar qualquer protocolo preventivo a Covid-19. A Guarda Municipal autuou e interditou o local. A responsável pela festa foi levada para a delegacia por infringir a determinação do poder público de impedir introdução ou propagação de doença.

No mesmo bairro, a Guarda Municipal também encerrou outra festa irregular que reunia 170 pessoas. Uma banda se apresentava no local.

Cerca de 170 pessoas estavam reunidas em bar no bairro São Geraldo em Porto Alegre — Foto: Guarda Municipal/Divulgação

Na Zona Leste de Porto Alegre, no bairro Vila Maria da Conceição, um bar na rua Caldre e Fião recebeu 200 pessoas. O estabelecimento foi fechado e autuado. A quantidade de pessoas no local chegou a deixar a rua interditada.

Grupo de pessoas que estava no Largo dos Açorianos foi dispersada em Porto Alegre — Foto: Guarda Municipal/Divulgação

No bairro Cidade Baixa, a Guarda Municipal, com o apoio da Brigada Militar e da EPTC, foram desfeitas aglomerações em pontos como a rua José do Patrocínio e o Largo dos Açorianos, onde diversos grupos contrariavam as orientações de distanciamento social. Mesma situação foi flagrada na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento.

Em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Brigada Militar encerrou uma festa que acontecia na Avenida Boqueirão, no bairro Marechal Rondon. Evento acontecia em um pub, e cerca de 150 pessoas estavam presentes.

Guarda Municipal fiscalizou rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre — Foto: Guarda Municipal/Divulgação