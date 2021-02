Fiscalização reforça ações de combate a aglomerações em Alegrete

Compartilhe















No final de semana a fiscalização integrada atuou intensamente para proteger os alegretenses da disseminação do vírus. Foram atendidas inúmeras ocorrências. As equipes multisetoriais contam com a parceria da Guarda Municipal, Brigada Militar e da Polícia Civil. O trabalho da fiscalização tem sido fundamental na dispersão de aglomerações e ações pontuais articuladas junto ao poder judiciário.

A fiscalização também está fazendo a orientação aos estabelecimentos comerciais dos mais diversos segmentos através de visitas para esclarecer protocolos com base nas normas de distanciamento controlado do RS. Segundo o vice-prefeito Jesse Trindade “o objetivo é unir esforços no combate à pandemia e o respeito às normas de segurança é fundamental para que consigamos controlar os índices de contágio e hospitalização, garantindo assim a proteção à vida das pessoas, que é o mais importante, e também o funcionamento das atividades comerciais para mantermos nossa economia.”

Atualmente Alegrete está sob os protocolos da bandeira vermelha. O Decreto Municipal Nº 042/2021, determina que o funcionamento dos restaurantes, bares, lancherias, comércio varejista de bebidas, entre outros, nas modalidades presencial e take away ocorra até às 23h, após este horário o atendimento deve acontecer exclusivamente por tele-entrega.

Dúvidas sobre as regras do Programa de Distanciamento Controlado do RS para empresas podem ser sanadas na Casa do Empreendedor, na Rua Luiz de Freitas, nº 151. O número para realizar denúncias de aglomerações ou descumprimento às normas é (55) 99158-9743.