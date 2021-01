Habeas Corpus coloca em liberdade o casal acusado do assassinato de Osório Fernandes Neto

Compartilhe















Casal acusado da autoria do homicídio de Osório Fernandes Neto de 37 anos, está em liberdade. A informação foi confirmada na tarde de ontem(29), pelo Promotor de Justiça Rodrigo Alberto Wolf Piton, da Comarca Criminal de Alegrete.

Dr Rodrigo Piton disse que o casal é primário, o homem de 28 e a mulher de 51 anos. Eles foram colocados em liberdade através de um Habeas Corpus no TJ/RS. O promotor ressaltou que teve contato com os elementos de provas colhidos pela autoridade policial e junto aos acusados. Ao que tudo indica, alegaram que estavam se defendendo da vítima, mas isso vai ser melhor apurado – comentou.

Ao ser questionado sobre a liberdade concedida a ambos, Dr Rodrigo Piton esclareceu que os acusados vão responder em liberdade até que surjam elementos de prova que justifiquem eventual novo pedido de prisão. Até lá, ficam em liberdade, mas isto não significa que foram inocentados ou absolvidos, pois, a regra, no processo criminal é responder aos processos em liberdade. Para finalizar, o promotor salientou que o fato é hediondo e repugnante e será devidamente apurado, caso se torne um processo criminal.

Relembre o crime e a prisão

A autoria do mais recente homicídio de Alegrete foi desvendado em pouco mais de três dias pelos policiais do Setor de Investigação da Polícia Civil de Alegrete. Coordenados pelo Delegado Maurício Arruda, desde o momento em que os policiais ficaram sabendo do assassinato no dia 9 de janeiro, no interior de uma casa na rua Barão do Cerro Largo, a investigação não parou.

De forma intensa, os investigadores trabalharam para chegar aos autores e a motivação do crime. Depois da identificação do casal que estava na casa, houve uma negociação para que os acusados da autoria comparecessem à Delegacia de Polícia. Neste período, também ocorreu um trabalho da Polícia Civil junto ao Ministério Público e Poder Judiciário. Desta forma, o casal já estava com os mandados de prisão preventiva decretados.

Na manhã de segunda-feira(12), a mulher de 51 anos e o namorado de 28 anos, compareceram na Delegacia de Polícia. Em depoimento, eles descreveram como ocorreu o crime e o motivo que um encontro entre “amigos”, terminou em tragédia.

De acordo com o casal, o autor da facada de 28 anos, estava na casa com a vítima, Osório Fernandes Neto de 37 anos e os outros dois homens, sendo um deles o proprietário da casa. Um motoboy, também esteve no local, mas já tinha saído quando o crime aconteceu. Por volta da 1h, o indivíduo de 28 anos disse que iria pra casa pois a namorada o estava chamando. Foi então, que Osório e os outros dois homens sugeriram que ele fosse em casa e a levasse até o local onde estavam concluindo um arroz com linguiça. Mas eles, até então, não tinham conhecimento de quem era a companheira dele do acusado. Assim que retornaram à casa, Osório reconheceu a mulher de 51 anos, pois era cliente assíduo dela e como estava embriagado teria dito que a reconhecia como garota de programa, e também teria destacado algumas passagens durante os encontros. Neste momento, a mulher o agrediu com um capacete e Osório teria revidado com um tapa, quando o namorado também entrou na discussão e na briga. Na luta corporal, entre eles, o autor pegou um canivete e golpeou Osório que morreu no local. Na sequência, o casal saiu da residência de moto.

A mulher, que é natural de Canoas, não tinha passagens pela polícia e alegou que há dois meses estava em um relacionamento sério com o indivíduo de 28 anos e, desde então, não realizava mais programas.Ambos descreveram essa versão em seus depoimentos, o que difere dos relatos dos dois outros homens que estavam na casa, no dia do homicídio. Os dois eram vizinhos de Osório, sendo um o proprietário da casa onde o crime ocorreu. Depois de ouvi-los, eles foram encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.