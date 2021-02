Idosa de 76 anos é a 53ª vítima fatal da Covid-19 em Alegrete

Compartilhe















No final da manhã desta quarta-feira(3), Alegrete registrou a 53ª morte em decorrência da Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, a mulher de 76 anos estava hospitalizada desde o último dia 13 e, no dia 14 foi transferida para UTI Covid, em Santa Maria. Não há informações, no momento, se ela apresentava outras comorbidades.

Também foram registrados 30 casos positivos, sendo 13 mulheres e 17 homens, entre 11 e 76 anos. Há 06 pacientes na UTI Covid e 05 no Hospital de Campanha. Também foram registrados 75 recuperados.

Atualmente são 4.138 casos confirmados, com 3.507 recuperados, 578 ativos (567 estão ativos em isolamento domiciliar e 11 hospitalizados positivos de Alegrete) e 53 óbitos.

Foram realizados 17.182 testes, sendo 12.978 negativos, 4.138 positivos e 66 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 738 pessoas.