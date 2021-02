Idoso de 82 anos é ferido a facão ao impedir poda de árvores frutíferas

Compartilhe















Ao tentar impedir poda, em árvores frutíferas, idoso de 82 anos foi ferido pelo vizinho de 32 anos.

Segundo a guarnição da Brigada Militar, os policiais foram acionados no bairro Prado em razao de denúncia de que teria um desentendimento entre vizinhos. No endereço, os policiais fizeram contato com a vítima de 82 anos. O idoso estava ferido com um corte no braço pois, fora atingido, no momento em que tentou impedir que o acusado continuasse a poder às árvores.

O morador ressaltou que ficou surpreso ao ver a atitude do vizinho cortar às árvores frutíferas. Elas estão plantadas próximas à divisa entre os terrenos e, alguns galhos teriam passado pra o lado do homem que passou a podar sem falar com o proprietário.

A falta de autorização e a destruição que o idoso julgou ser demasiada gerou a agressão física. Ele disse que foi atingido por golpes de fação ao tentar impedir que o acusado continuasse a poda, que ele julga indevida, das árvores frutíferas. O idoso desejou representar criminalmente contra o indivíduo.