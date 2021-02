Idosos acamados, com mais de 60 anos, receberão vacina contra a Covid em casa

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria da Saúde, criará um canal de atendimento para facilitar as solicitações da vacina para idosos acamados. A secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, esclarece a importância de que a população compreenda quem são as pessoas que podem receber as doses em casa. Segundo ela, é considerado idoso acamado a pessoa que tem 60 anos ou mais e que passa a maior parte do tempo deitada.

Os idosos que não estão incluídos nesse grupo deverão aguardar a chegada de mais doses de vacinas para que a imunização comece a ser realizada. Será realizada uma análise dos casos, conforme as informações que são repassadas por quem estará marcando o agendamento. Se o idoso não estiver enquadrado como acamado, será solicitado que aguarde a abertura do seu período de vacinação.

A Secretaria da Saúde já tem credenciados 588 idosos acamados. Além disso, o órgão espera que pessoas que até então não tinham cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS), procurem pelo serviço.

O vice-prefeito Jesse Trindade destacou que é fundamental os cidadãos continuarem atentos às normas de saúde. “Precisamos permanecer seguindo os protocolos até que todos estejam vacinados. Também é importante ter consciência de que a priorização protege o Sistema de Saúde e as pessoas mais vulneráveis ao vírus. Cada um de nós precisa continuar fazendo a sua parte”.

Reunião da CIR

A secretária Haracelli participou na quarta-feira (03), de forma virtual, da reunião da Comissão de Intergestores Regionais (CIR), composta pelos 11 municípios da 10ª Coordenadoria Regional da Saúde. Os secretários municipais da Saúde da região solicitaram a inclusão imediata de idosos acamados no plano de vacinação, após a vacinação dos profissionais de linha de frente.