IPTU: conheça o calendário de pagamentos e seus respectivos descontos

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Finanças, está dando sequência ao calendário de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o ano de 2021. Quem pagar antecipadamente, até o dia 26 de fevereiro, em cota única, terá desconto de 20% no valor. Os pagamentos efetuados até 31 de março terão desconto de 10%. O calendário também inclui a opção de parcelamento em 10 vezes, sem desconto, com vencimento da primeira parcela em 31 de março, dos carnês enviados para as residências.

O secretário municipal de Finanças, José Luiz Cáurio, destaca que grande parte da arrecadação será destinada à educação e à saúde. “Com os recursos arrecadados, a Prefeitura terá condições de fazer frente às despesas, e honrar os compromissos com a prestação de serviços à cidade”, afirma.

As guias de pagamento já podem ser acessadas no site da prefeitura, permitindo o acesso ao documento. O IPTU é a garantia para que a prefeitura possa levar, ao maior número de bairros e na cidade, melhorias estruturais.

Talões e pagamento

As guias e talões foram enviados pelos correios ou podem ser retirados no balcão da Secretaria de Finanças e Orçamento, no palácio Ruy Ramos, em anexo a praça Getúlio Vargas ou no site: https://ecidadeonline.alegrete.rs.gov.br , clicando no link protocolo > imóveis, depois é só preencher os dados de matrícula do imóvel e CPF ou CNPJ do referido.

Os pagamentos poderão ser feitos através dos bancos: Banrisul, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e agências lotéricas. Conforme o art. 2º do decreto nº 867, de 26 de novembro de 2020, os descontos estabelecidos nas guias incidirão sobre o valor do IPTU e sobre a Taxa de Coleta de Lixo.

Para dúvidas e informações, poderá ser feito o contato com a Secretaria de Finanças e Orçamento através do telefone (55) 3961-1725.

Foto: Rosélli Trindade Pereira