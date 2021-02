Mais uma remessa de vacina Coronavac será aplicada nos grupos prioritários

Compartilhe















Na tarde de ontem(1°), chegaram mais 5.060 doses da vacina CoronaVac a 10ª Coordenadoria Regional de Alegrete.

Secretaria da Saúde (SES) realizou na tarde de segunda-feira, a distribuição das 224,2 mil doses da vacina contra a Covid-19 CoronaVac que ainda estavam em estoque na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs).

Destas doses, 170,8 mil são referentes à segunda aplicação dos grupos prioritários da primeira fase da campanha de vacinação. Os 53,4 mil frascos restantes são das vacinas recebidas pelo Instituto Butantan no último dia 25, e serão utilizadas para ajustes das estimativas da população nos grupos de risco.

Nessa terceira remessa, de acordo com a coordenadora da 10ª Heili Temp, para Alegrete vieram 160 doses, Itaqui- 40 doses, Maçambará- 10 doses, Manoel Viana- 10 doses, Quaraí- 60 doses, Rosário do Sul – 70 doses, Santana do Livramento- 240 doses, São Gabriel- 160 doses e para Uruguaiana- 310 doses.

Todas são destinadas para, se necessário ajustes se faltou nas ILPIs, e o restante para trabalhadores da saúde. Contudo, em Alegrete, todos ILPIs já foram vacinados, desta forma, serão vacinados ainda trabalhadores da área da saúde.