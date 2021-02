Menor com droga é apreendido pela Brigada Militar

Compartilhe















Adolescente, de 17 anos, foi apreendido pela Brigada Militar por posse de entorpecente. A ocorrência foi na madrugada de sexta-feira(5). Durante o patrulhamento ostensivo, os policiais militares visualizaram um motocicleta que trafegava próxima à Ponte Borges de Medeiros. Na moto, havia dois indivíduos e, um deles, o carona dispensou um invólucro no chão. O movimento suspeito do adolescente foi exatamente no momento em que ele percebeu a aproximação da viatura. Diante da situação foi realizada a abordagem da moto e ambos identificados.

O pacote dispensado pelo menor foi localizado e constatado que havia a quantidade de 70g de cocaína. Já com o motociclista, nada foi encontrado e o mesmo foi liberado. O adolescente encaminhado à Delegacia de Polícia onde assumiu ser dono da droga e que a mesma seria para seu consumo. Em contato com a autoridade policial foi determinado registro simples por posse de drogas. UM responsável foi acionado para que o adolescente fosse liberado. A abordagem aconteceu por volta das 2h30min.