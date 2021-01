Moradores dão um lindo exemplo de cidadania e cuidados com a rua em que moram

Compartilhe















Um flagrante do bem. Na última semana, o PAT recebeu fotos de um leitor que passava pela Avenida Pedreiras e ficou encantado ao visualizar um grupo de moradores das imediações trabalhando para deixar o canteiro central limpo e organizado. Eles fizeram a retirada dos lixos e se depararam com muito entulho.

Segundo pastor Paulo Almeida, o registro que ele fez demonstra que é possível fazer o bem em vários sentidos e esse grupo estava no local desde a manhã daquele dia e não tinham horário pra parar. “Passei ali às 17h e vi o local transformado, pneus pintados, canteiro limpo, flores plantadas e um visual que destoa, agora, com o que estava. Parei e conversei com eles, disseram que um tomou a iniciativa e os demais foram chegando para agregar e contribuir. Eles ressaltam que nem sempre precisam esperar tudo pelo poder Executivo ou que alguém faça, a ação é para somar naquela região. Enquanto muitas pessoas ficam em casa acomodadas e buscando desculpas e culpados para tudo e todos, esse grupo buscou fazer o bem. A limpeza e a repaginada naquela área da cidade não vai contemplar apenas os que estão adotando e disponibilizando o tempo e trabalho. É para todos que ali passam e se depararam com a beleza de um lugar limpo e cuidado” – disse o alegretense.

Essas ações têm sido recorrente em alguns pontos da cidade. Grupos ou pessoas altruístas fazem da frente de suas casas ou bairro, como praças e parques, por exemplo, a extensão de suas casas com os mesmos cuidados de limpezas e organização.