Motociclista morre em acidente na BR290 em Alegrete

No início da tarde desta quinta-feira(28), um motociclista morreu ao entrar embaixo de um caminhão boiadeiro, no KM 579, da BR 290, em Alegrete. A identidade da vítima ainda não foi divulgada pela PRF.

A perícia já foi acionada e a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal estão no local. Segundo informações preliminares, o motociclista trafegava sentido Rosário do Sul/Uruguaiana e o caminhão frigorifico no sentido contrário. No KM 579, o pneu da moto teria estourado o que fez com que o piloto perdesse o controle do veículo. Desta forma, invadiu a pista e entrou embaixo do caminhão. Ele ficou no meio da rodovia e a moto foi arrastada pelo caminhão que saiu da via e caiu no barranco. O condutor do caminhão, segundo os policiais rodoviários, estava em choque e apresentava escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA. A Polícia Civil foi acionada, assim como, a Perícia de Santana do Livramento.

A moto que ficou totalmente destruída é uma Yamaha prata. Segundo a Polícia Civil, a Perícia deve chegar por volta das 16h30min. O trânsito está em meia pista.