Mulher é ameaçada com faca pela irmã

No bairro Saint Pastous, uma mulher de 24 anos foi ameaçada de agressão com uma faca pela irmã. O motivo foi a defesa da acusada em relação a uma amiga. A mesma não teria aprovado a posição da irmã em relação à pessoa. A mulher de 33 anos chamou a irmã de falsa e tentou esfaqueá-la.

No início da madrugada de sábado, a vítima chegou no plantão da Delegacia de Polícia, muito nervosa. Ela disse ao policial que estava na casa da acusada, um irmão que tem esquizofrenia e os sobrinhos que são menores. Em determinado momento, a irmã mais velha a ameaçou de agressão e, de posse de uma faca, expulsou a vítima que estava no interior da residência pois não teria concordado de como ela teria tratado uma amiga e a chamou de falsa.