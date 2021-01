Para fazer identidade só por agendamento no site do IGP

Compartilhe















O posto de identificação do Instituto Geral de Perícia, em Alegrete, que atende na sala do antigo Fórum na Praça Getúlio Vargas, só faz as carteiras de identidade mediante agendamento.

Para evitar filas e aglomerações, o agendamento é feito no site do IGP www.igp.rs.gov.br. Para marcar para fazer a carteira a pessoa entra nesse site, vai em carteira de identidade e depois em agendamento.

O atendimento é de segunda a sexta- feira das 8h às 14h na sede do IGP já com horário definido para agilizar a confecção da identidade.

É atendida uma pessoa por vez, seguindo todos os protocolos de saúde para evitar contaminação pelo novo coronavírus. E, também, a pessoa tem que estar com toda a documentação exigida para fazer a carteira, o que leva, em média, em torno de 20 minutos.

Vera Soares Pedroso