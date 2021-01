Prefeitura disponibiliza visitas ao Quiosque pelos interessados na concessão do imóvel

Compartilhe















A Prefeitura Municipal lançou nesta semana o edital de licitação para a concessão do Quiosque da Praça Getúlio Vargas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDETUR, está disponibilizando, aos empresários interessados, as chaves do imóvel para a realização de vistorias.

O pregão está previsto para o dia 05 de fevereiro, a partir das 10h com o credenciamento. Toda a documentação necessária está disponível no site da prefeitura através do passo a passo:

1) Acesse o site da prefeitura www.alegrete.rs.gov.br;

2) Clique no link “LICITAÇÕES”;

3) Acesse o link do documento “concessão de uso do Quiosque da Praça Getúlio Vargas”;

4) Clicar no link “Edital de Abertura”;

5) Ao abrir a aba, preencha os dados necessários. Ao finalizar clique em “enviar”;

6) Após será aberta uma nova guia disponibilizando o edital para baixar.

O Contrato prevê a concessão de 5 anos (60 meses), com o valos mínimo de R$ 4.500,00, podendo ser estendida por mais cinco, totalizando 10 anos (120 meses).

DPCOM

Foto: Eduardo Silveira