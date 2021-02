Prefeitura e Presídio renovam parceria para uso de mão de obra carcerária

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através das secretarias de Promoção e Desenvolvimento Social, Infraestrutura, Agricultura e Pecuária e Meio Ambiente, em parceria com o Presídio Estadual de Alegrete – PEAL, reafirmou o termo de cooperação estabelecido entre o município e o estado, com o objetivo de realizar a ressocialização de apenas através de serviços prestados à comunidade.

O termo de cooperação é uma alternativa para reintegrar os cidadãos infratores junto à sociedade, promovendo a reinserção dos mesmos ao convívio social. Uma das formas de proporcionar um retorno saudável do reeducando a esse convívio com a sociedade é por meio do trabalho. O projeto contará com a utilização da mão de obra de 35 apenados que estão usando tornozeleira eletrônica e sendo monitorados pelo Presídio Estadual de Alegrete.

Iara Caferatti, secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, acredita que esta alternativa sempre beneficia a todos, oportunizando aprendizado e novas oportunidades a quem está inserido no termo.

Participaram da solenidade, o administrador do PEAL, Cledir Luis Pies e a responsável pelo monitoramento do PEAL, Juliana Dinart Alexandre e representantes da Prefeitura.