Prefeitura lança edital para concessão do transporte coletivo

Compartilhe















Nesta sexta-feira (05), a Prefeitura, através da Diretoria de Suprimentos, tornou público o Edital para Audiência Pública relativa à concessão da exploração do sistema de transporte coletivo. A audiência pública ocorrerá no dia 25 de fevereiro, quinta-feira, no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal. A concessão inclui as zonas Urbana e Rural do Município e o prazo é de 10 anos. A pauta da audiência será composta pela abertura, apresentação das condições gerais de exploração de serviço e encerramento.

COMOÇÃO NA DESPEDIDA AO EMPRESÁRIO SERGIO SALDANHA MORTO TRAGICAMENTE ONTEM

No dia, 1°de setembro de 2020, o transporte coletivo teve um novo capítulo na história de Alegrete. Depois de 68 anos das empresas Vaucher e Nogueira, assumiu Expresso Fronteira D’Oeste de Uruguaiana, por meio de contrato emergencial. A empresa foi a única , dentre as nove que foram formalmente consultadas, que manifestou interesse nos exatos termos da proposta do município. Assinando no dia 04 de agosto, o contrato de autorização é em caráter excepcional e temporário, a responsabilidade pela prestação do serviço de transporte coletivo.