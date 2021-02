Quarta remessa de vacinas contra a Covid vai imunizar idosos acima de 85 anos em Alegrete

Compartilhe















Esta semana chega a quarta remessa de vacina contra a COVID aos 11 municípios da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde. De acordo com a Delegada Regional de Saúde, Heili Temp, serão mais 7.290 doses. Deste total, 1.370 vem para Alegrete. Sendo que, 230 doses serão destinadas para profissionais da área de saúde dando continuidade a imunização de pessoas que atuam nesta área. As outras 1.240 doses serão para idoso acima de 85 anos. Em contato com a Secretaria da Saúde ,a reportagem não conseguiu retorno de como será logística para vacinar os idosos.

O questionamento de que pessoas como Veterinários e Educadores Físicos estavam sendo vacinados em detrimento de idosos repercutiu e fez com que a Prefeitura emitisse uma nota esclarecendo pedido do Ministério Público.

O Plano Nacional de Vacinação feito pelo Ministério da Saúde coloca trabalhadores dos serviços de saúde na lista de grupos prioritários, e inclui nessa categoria todos os que atuam em espaços e estabelecimentos de saúde, como hospitais, clínicas e laboratório, sejam eles profissionais da saúde (como médicos, enfermeiros, veterinários e profissionais de educação física), como trabalhadores de apoio (cozinheiros, seguranças, recepcionistas, por exemplo). S10 INVADE PISTA CONTRÁRIA E CHOCA-SE CONTRA UM RENAULT NA ESTRADA DO CAVERÁ A secretária de Saúde de Alegrete, Haracelli Fontoura, diz que as categorias de veterinários e educadores físicos constam na resolução 218, publicada pelo Ministério da Saúde em 1997, entre os profissionais da área. “Baseada nessa resolução e no protocolo do estado, onde fala em demais profissionais de saúde, que entrou esses profissionais”, diz a secretária. Ela explica ainda que profissões como psicólogo, odontólogo e farmacêutico também já podem ser vacinados no município. O Ministério Público, solicitou informações mais precisas sobre a distribuição das doses, que estão relacionadas às primeiras três remessas. Vera Soares Pedroso