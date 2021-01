Senac Alegrete antecipa inscrições para turma de inglês

Compartilhe















Uma pesquisa do site de empregos Catho revela que a diferença salarial entre um profissional com e sem domínio do inglês pode chegar a 70% ou mais. Esse é um bom motivo para você começar a se preparar e estudar um novo idioma. Pensando nisso, o Senac Alegrete está com matrículas abertas para turmas de inglês para jovens e adultos, com início em 8 de março.

As turmas para jovens e adultos contam com aulas dinâmicas, com foco na conversação. O aluno aprende a se expressar nas mais diversas situações do cotidiano e no ambiente profissional. A metodologia para fluência valoriza o empenho dos estudantes, que têm à disposição uma plataforma digital. Além disso, as aulas são interativas, com atividades e eventos que proporcionam a vivência no idioma nas quatro habilidades comunicativas (falar, ouvir, ler e escrever), bem como em aspectos culturais. A escola oferece salas personalizadas para os cursos de Idiomas, biblioteca com espaço web e áreas de convivência interna e externa.

A instituição ainda oferece a possibilidade de planos de cursos customizados e personalizados, com o objetivo de atender necessidades específicas. Para os interessados, as inscrições podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/alegrete. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3422-1069. A escola está localizada na rua General Vitorino, 399 – Centro.