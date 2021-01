Vereador Vagner Fan teve uma semana repleta de compromissos junto a bairros e instituições

Compartilhe















CONTEÚDO PATROCINADO

O Vereador Vagner Fan, membro da Bancada do MDB no legislativo alegretense, a partir de agora terá um espaço semanal no Alegrete Tudo para prestar contas das atividades desenvolvidas pelo seu gabinete. Fan entende que é preciso dar transparência ao mandato que recebeu do povo alegretense.

A seguir, algumas das muitas atividades do Gabinete em Movimento do vereador Vagner Fan.

PROJETO CIDADE MAIS LIMPA

No sábado dia 23, o vereador Vagner Fan participou juntamente com moradores do Bairro Vila Nova, de mais um mutirão de limpeza, do projeto Cidade mais Limpa, onde o grupo realizou a limpeza da área localizada abaixo da passarela da viação férrea.

CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

Já no Domingo o Vereador fez um roteiro rural, nas localidades do Jacaquá, Cerro do Tigre e Cascata, onde pode verificar as condições da estrada e algumas demandas de infraestrutura em comunidades locais.

INCENTIVO A PARCERIAS

Na segunda 25, esteve em visita no gabinete do vereador, o Pastor Presidente da Igreja Assembléia de Deus na cidade de Alegrete Antônio Valsir Lamberty, a visita teve o objetivo de fortalecer uma parceria com esta instituição muito respeitada e reconhecida por realizar projetos sociais, além de buscar novos investimentos para nosso município, visto que o Pastor também atua como Presidente do Conselho de Ética e Disciplina da Convenção estadual da Igreja Assembléia de Deus.

APOIO A NOVOS PROJETOS DA UNIPAMPA

No mesmo dia no período da tarde, Vagner Fan recebeu a visita de Ederli Marangon novo diretor da Unipampa Campus Alegrete juntamente com João Pablo Silva da Silva Coordenador Acadêmico do mesmo Campus, onde foi discutido a importância da Universidade para a cidade de Alegrete se tornar um polo tecnológico, atraindo mais investimentos gerando uma sinergia população/Universidade, além da busca de recursos para aumentar o número de cursos do Campus e a criação da Escola Tecnológica.

DEMANDAS DO BAIRRO PRADO

Na quarta dia 27 no turno da noite, o vereador junto do seu gabinete, esteve em reunião com moradores do Bairro Prado, onde ouviu demandas da comunidade e acordou que o Bairro será o próximo a fazer parte do Projeto Cidade mais Limpa, com seu primeiro mutirão a se realizar no próximo dia 12 de fevereiro, com a revitalização da praça do Bairro.

APOIO AO ARTESANATO LOCAL

Ainda durante a semana o vereador cumpriu agenda com o Secretário de Finanças do município Luís Caurio tratando assuntos referentes a pasta e visitou a casa do artesão, onde conversou com artistas que estavam presentes e declarou apoio a semana do artesão que já esta em planejamento.

CONHEÇA UM POUCO DA TRAJETORIA DE VAGNER FAN

O uruguaianense Vagner da Rosa Fan, foi o 15º vereador mais votado nas Eleições 2020 em Alegrete.

Com 560 votos ele vai assumir uma cadeira na bancada do MDB, ao lado dos colegas Cléo Trindade e João Leivas.

Ele adianta que já está trabalhando. Turismo, Meio Ambiente e Segurança Pública são temas que já são realidade na agenda do vereador que assumirá em janeiro de 2021.

Aos 43 anos, o técnico contábil, atua como agente penitenciário. Serviu às Forças Armadas durante 15 anos, na função de sargento. O vereador Fan, havia concorrido nas Eleições 2016, conseguiu 332 votos.

De lá para cá, continuou trabalhando, efetivou a associação dos catadores. As amizades, o convívio na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aliado ao trabalho sério e confiável foi o que ele credita para ter conseguido chegar no Legislativo.

Morando em Alegrete desde 1999, após ser aprovado no concurso da ESSA, Fan ressalta que as pessoas precisam mudar a mentalidade. “Motivar, acreditar que é possível mudar as coisas”, pondera.

Articulado, Vagner antecipou que um dos projetos na Câmara, será os “mutirões comunitários”, vai buscar parcerias para consolidar a atividade.

Quer realizar trabalho em escolas da periferia do município e transformar a cidade num polo tecnológico, usar o potencial das universidades da cidade.

“O nosso compromisso é a sua voz”, reafirma o vereador eleito, que durante a campanha apostou na credibilidade frente aos eleitores.

Fan é mais uma das caras novas da Câmara, e vai logo dizendo que lutará para diminuir de 15, para 13 vereadores na próxima eleição. Outro ponto é a luta para extinguir as diárias dos vereadores.

Bacharel em Direito, Vagner Fan, possui Pós em técnico de logística e política em gestão de segurança pública. Com formação em administração, planejamento e orçamento público, guarda na agenda seus planos e anseios para serem transformados em realidade na atual gestão.

“Alegrete é uma cidade tradicionalista e com potencial para turismo, especialmente no mês de setembro e isso será uma meta no nosso mandato”, complementou o vereador.