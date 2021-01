WhatsApp clonado está fazendo muitas vítimas em Alegrete

Compartilhe















Três alegretenses foram vítimas de whatsApp clonado na última semana. O primeiro caso foi de uma mulher de 28 anos. Ela soube da tentativa de estelionato pois não conseguiu acesso ao Whats e, na sequência, passou a receber ligações de amigos questionando sobre possíveis depósitos. Familiares e amigos estavam recebendo o número de um PIX para que fosse feita a transação, contudo, nenhum dos familiares que contatou com a mesma caiu no golpe. No mesmo dia, um homem de 42 anos também recebeu ligações de conhecidos informando sobre pedidos de depósitos. O homem que é proprietário de uma granja disse que o contato clonado faz parte da empresa. Assim que ele passou a receber informações de que o número estaria clonado em razão das solicitações de depósito, fez o registro na Delegacia de Polícia. A vítima, até o momento, não tinha informações de que alguém teria caído no golpe, apenas que vários conhecidos, amigos e clientes teriam recebido mensagens.

Já na terceira situação, a vítima não teve a mesma sorte e o prejuízo ultrapassou 2 mil reais. O homem de 56 anos recebeu mensagens em seu WhatsApp de um familiar solicitando o depósito do valor de R$ 2. 224,00. Antes de fazer a transferência tentou falar com a pessoa que possivelmente estaria solicitando o valor, mas não teve êxito. Acabou realizando o depósito conforme orientação na mensagem recebida pelo WhatsApp. Entretanto, pouco tempo depois ficou sabendo que se tratava de um golpe.