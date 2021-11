09 de novembro: Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo

Share on Email

A data é uma alusão a Noite de Cristais (Kristallnacht), dia em que se deu o início de um dos momentos mais sóbrios da humanidade: O Holocausto. O Parlamento Europeu oficializou a data com o objetivo de combater o racismo e a xenofobia, lembrando a tamanha crueldade que pode acontecer.

Vivemos em um tempo em que o livre arbítrio e a liberdade de expressão passaram dos limites, não há medidas para usar as palavras e nem limites. As pessoas usam a liberdade como desculpa para ofender, fazer discursos de ódio, agredir fisicamente e psicologicamente outras pessoas e, muitas vezes, pelo simples fato de não ter as mesmas crenças ou opiniões, a intolerância, a falta de empatia e respeito ainda permanecem firme e forte na sociedade.

O QUE É O FASCISMO?

É uma ideologia política ultranacionalista e autoritária caracterizada pelo poder ditatorial, ou seja, repressão da oposição usando força e forte arregimentação da sociedade e da economia.

O QUE É ANTISSEMITISMO?

Atualmente usamos esse termo para representar o ódio e a aversão contra judeus, que surgiu há muito tempo e, por mais incrível que pareça, ainda tem pessoas que cultivam este sentimento.

Antes de fazer qualquer demonstração de ódio, pense em tudo que o povo já passou lutando contra isso. Não se pode esquecer, jamais, de todos os acontecimentos negativos e cruéis que já aconteceram. É preciso conhecer o passado para que não voltemos a cair nos mesmos erros.

Então se lembre de dizer não ao Fascismo e ao Antissemitismo para que a história jamais se repita!

CURIOSIDADE: A queda do muro de Berlim também aconteceu no dia 09 de novembro, no ano de 1989.

Geovanna Valério Lipa