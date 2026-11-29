A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde promoveu, no Auditório do CEREST Oeste, um importante encontro de avaliação e monitoramento dos Planos de Ação da Política de Incentivo à Saúde da População Quilombola (PIAPS – Saúde Quilombola).

A reunião contou com a participação de lideranças quilombolas, técnicos das Secretarias Municipais de Saúde, representantes do Comitê dos Povos Tradicionais do Pampa, do Comitê de Equidades de Uruguaiana e da UNIPAMPA, reafirmando a importância do diálogo, da participação social e da construção coletiva para o fortalecimento dessa política pública.

A programação foi organizada em dois momentos: pela manhã, a apresentação e avaliação da execução dos Planos de Ação de 2025, com debate sobre os principais entraves e a construção de estratégias para qualificar e agilizar sua efetivação pelas Secretarias Municipais de Saúde. À tarde, o trabalho foi dedicado ao planejamento das ações para 2027, buscando avançar no cumprimento das metas e na qualificação das iniciativas.

Na coordenação da atividade, a servidora Maria de Fátima Mulazzani destacou as principais necessidades identificadas, os desafios para a implementação da política e apresentou propostas para aprimorar os processos de trabalho e alcançar os resultados esperados.

Mais do que avaliar metas e planos, esse encontro reafirma nosso compromisso com uma saúde pública que reconheça as especificidades dos territórios, enfrente as desigualdades e garanta direitos. Equidade se constrói com participação, compromisso institucional e respeito às comunidades quilombolas!

Seguimos fortalecendo o SUS, valorizando os saberes dos territórios e trabalhando para que as políticas públicas cheguem efetivamente a quem delas precisa.