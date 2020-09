10ª CRE intensifica preparativos para volta às aulas nas escolas estaduais

Compartilhe









O trabalho para retorno às aulas presenciais avança, entre as equipes diretivas da 10ª CRE. A proposta do Governador do Estado é a volta no dia 13 de outubro.

Até o dia 30 desse mês de setembro, os pais ou responsáveis devem assinar o documento que as escolas estão enviando ou pegá-los dizendo que querem ou não que o filho retorne às aulas.

A princípio, de acordo com a coordenadora Sara Cardoso, vão retornar os alunos do Ensino Médio, dentre aqueles que não acompanharam as aulas, on line, ou as famílias não pegaram o material impresso. Para isso, explica que toda logística de cuidados seria implantada nas escolas, desde a entrada do prédio, seguindo os protocolos de saúde.

Ela lembrou que muitos alunos não têm acesso à internet, mesmo agora que foi disponibilizado, porque não tem computadores e não podem deixar que os alunos fiquem neste vazio. Muitos pais trabalham ou não conseguem ajudar na questão de estudos e isso é serio para crianças e jovens, neste ano, totalmente atípico.

É importante ressaltar, disse Sara Cardoso, que este ano não haverá reprovação. “Vamos continuar trabalhando as habilidades dos que não conseguiram evolução durante as aulas na pandemia”, comentou.

-Uma coisa é certa, vamos voltar um dia, seja em outubro, novembro ou nos próximos meses e devemos fazer esse planejamento de forma responsável e comprometida, enfatizou a Coordenadora.

Vera Soares Pedroso