10ª CRE realiza formação sobre TDAH na Escola Farroupilha em Alegrete

A E.E.E.F Farroupilha sediou a formação da 10ª CRE, sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Na ocasião, a professora de Educação

Especial, do Instituto de Educação Osvaldo Cruz, Lettícia Lopes Santana, do município de Itaqui, realizou uma palestra cujo tema foi: Meu aluno tem TDAH, e agora? Abordando temas sobre o funcionamento do cérebro da pessoa com TDAH, práticas e estratégias de adaptação e acessibilidade curricular.

Participaram desta formação 60 professores do AEE, Supervisores e Orientadores Educacionais.

A Coordenadora Regional de Educação da 10ª CRE, Alfonsina Guedes e Assessora da Educação Especial Lídia Rodrigues abriram as atividades. De acordo com a professora Alfonsina, as formações pedagógicas estão correndo em vários municípios, pois a descentralização da 10ª CRE, visa melhorias na qualidade na Educação oferecida aos educandos da rede estadual de Educação.

As atividades também foram desenvolvidas em grupos de trabalho

A professora Lidia, disse que sobre as funções do professor de AEE e abordou sobre a importância de que os supervisores e orientadores se apropriem da legislação vigente à Educação Inclusiva, abrangente as pessoas com Transtornos de Aprendizagem e Neurodesenvolvimento.