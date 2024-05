10ª CRS busca medicamentos e insumos a hospitais da região que ainda tem dificuldades de acesso

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde tem papel fundamental com a realização de serviços a 11 municípios da região. E agora com as enchentes uma equipe da Cordenadoria, com sede em Alegete, está indo diariamente a Santa Maria e demais localidades. O objetivo é buscar medicamentos, vacinas e insumos aos hospitais em cidades que ainda não estão recebendo os produtos, devido as dificuldades de trafegabilidade em estradas gaúchas.

Neste período de calamidade no Estado, estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para suprir os hospitais dos Municípios que integram a 10ª CRS, diz a Cordenadora Regional de Saúde Haraceli Fontoura. Dentre os produtos, estão vacinas para a influenza, outras vacinas e insumos para os hospitais.

Ele reitera que é importante os alegretenses buscarem a sua unidade de saúde e fazerem a vacina que previne a gripe, e as mães atualizarem o calendário de vacinas de seus filhos. A vaciana é aplicada em todas as ESFs com sala de vacinas aqui em Alegrete