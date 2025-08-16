10ª CRS participa de capacitação regional da rede de saúde

O encontro reuniu profissionais da rede de saúde hospitalar e da Atenção Primária (APS), da rede socioassistencial, estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem da Unipampa, além de representantes de Conselhos de Direitos das Mulheres e do movimento social.

A atividade foi coordenada por Claudia Prates, representante do Fórum Estadual Aborto Legal do RS, que destacou a importância do acolhimento de mulheres e pessoas que gestam dentro da rede de atenção.

Durante a programação, a enfermeira Camila Bonalume Dall’aqua, representante da área técnica da Política de Saúde das Mulheres da Secretaria Estadual da Saúde (SES/RS), apresentou os protocolos e fluxos de atendimento nos casos de violência sexual e interrupção legal da gestação. O tema recebeu especial enfoque nos atendimentos a adolescentes de 10 a 14 anos.

Para a coordenadora da 10ª CRS, Haracelli Fontoura, a capacitação fortalece a integração entre as redes de saúde e socioassistencial.

“É muito importante para a qualificação do acesso de mulheres que sofreram violência que as redes de saúde e socioassistencial sejam capacitadas e informadas corretamente sobre os fluxos e direitos relacionados ao aborto legal”, enfatizou.

As servidoras da 10ª CRS Maria de Fátima Castro (área técnica da Saúde das Mulheres) e Renata Lima (área técnica Rede Bem Cuidar e APS) foram responsáveis por articular a participação dos municípios da região.

O encontro reforçou a necessidade de articulação entre diferentes esferas de atendimento, promovendo a construção de uma rede mais preparada e humanizada para o acolhimento de mulheres em situação de violência.

A capacitação também ressaltou a importância da disseminação de informações corretas e atualizadas sobre direitos e fluxos de atendimento, garantindo segurança, acesso e dignidade às vítimas.