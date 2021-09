10ª CRS recebe um veículo com recursos do programa Avançar na Saúde

A Secretária da saúde, Arita Bergmann, entregou, na tarde desta segunda-feira (27/9), 25 novos veículos para qualificar o trabalho da Saúde no RS. São caminhonetes Fiat compradas por R$ 4,48 milhões, recursos do programa Avançar na Saúde, que prevê um total de R$ 19,8 milhões para investimento em transporte e equipamentos de informática.

Parte destes veículos foi entregue para as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) substituirem as atuais caminhonetes que já ultrapassaram o limite de vida útil. Os carros antigos serão doados aos municípios das respectivas regiões.

Veículos repassados as 18 CRS do RS

Outros sete carros entregues nesta segunda serão para uso geral da SES, em nível central, para entregas de materiais, medicamentos e vacinas. Há, ainda, previsão de aquisição de outros 50 carros e quatro caminhões (incluindo dois refrigerados para transporte de termolábeis)

“Que esses veículos sirvam para serem usados não só na pandemia, mas em todas as nossas demandas e ações” disse a secretária Arita Bergmann durante o evento. Ela destacou que “há 10 anos, no mínimo, o governo do Estado não comprava veículos novos”.

Secretária entregou a chave do veículo destinado a 10ª CRS

Para Andreia Carneiro, Coordenadora adjunta da 10ª CRS, que representou a regional na solenidade é de extrema importância esse novo veículo.

Veiculo 0km da 10ª CRS

“Vai nos auxiliar no transporte dos mais diversos insumos que se faz necessário para os municípios que compõem a 10ª CRS. No transporte de vacinas, medicamentos e também coadjuvante para o uso administrativo que começa a intensificar com a necessidade de deslocamento in loco para viabilizar todas as demandas da regional. Justo enfatizar que há mais de 10 anos não havia renovação da frota, portanto Novas Façanhas na Saúde”, pontou a coordenadora adjunta.

Participaram do evento, além dos 18 coordenadores de saúde, diretores, motoristas, servidores e os deputados estaduais Zilá Breintenbach e Mateus Wesp.