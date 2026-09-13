10ª CRS reforça vacinação diante de alerta para circulação do sarampo no Rio Grande do Sul

Segundo a Coordenadoria, o fluxo de pessoas provocado por viagens internacionais aumenta a possibilidade de introdução e disseminação do vírus.

A coordenadora da 10ª CRS, Haraceli Fontoura, e a coordenadora adjunta, Andréia Carneiro, destacam a necessidade de atenção à situação vacinal, especialmente diante da circulação do sarampo em diferentes locais.

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) emitiu, em abril deste ano, um alerta considerando o cenário epidemiológico e o aumento de casos registrados em regiões como o estado de São Paulo e nos Estados Unidos.

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O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa e pode provocar complicações, principalmente em crianças pequenas, além de casos graves e óbitos. Por isso, a vacinação é apontada pelos órgãos de saúde como a principal medida de prevenção.

Vacinação pelo SUS

A 10ª CRS informa que as vacinas contra o sarampo estão disponíveis gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em Alegrete, a imunização é realizada nas unidades de saúde que oferecem o serviço, com ampliação de horários e realização de ações de vacinação.

A orientação da Coordenadoria é que a população procure uma unidade de saúde para verificar a situação vacinal e atualizar as doses, quando necessário.

Além das ações voltadas à população, a 10ª CRS também realiza capacitações destinadas aos profissionais de saúde dos municípios da região. O objetivo é fortalecer a prevenção, a identificação de casos suspeitos e a atuação diante de uma eventual ocorrência da doença.

Atenção aos sinais

Diante do alerta epidemiológico, os serviços de saúde são orientados a manter atenção para a identificação de possíveis casos de sarampo, especialmente considerando a circulação de pessoas entre diferentes regiões e países.

A recomendação da 10ª CRS é que a população mantenha a caderneta de vacinação atualizada e procure os serviços de saúde para esclarecer dúvidas e verificar se há necessidade de receber alguma dose.