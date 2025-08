10ª CRS reúne servidores de cidades da coordenadoria para trata da Rede Bem Cuidar- política para idosos

O evento reuniu profissionais da saúde e gestores públicos dos municípios de Rosário do Sul, Santana do Livramento, São Gabriel e Santa Margarida do Sul para discutir estratégias de cuidado, inclusão e promoção da qualidade de vida da população idosa. O encontro, promovido pela 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) com apoio da Secretaria de Saúde daquele município

A programação do encontro incluiu uma roda de conversa e a apresentação de práticas municipais, destacando a importância da atuação Intersetorial para o fortalecimento do cuidado ao idoso. O objetivo foi promover a troca de experiências e reforçar o compromisso com a valorização do envelhecimento ativo e saudável.

A Rede Bem Cuidar foi apresentada como uma abordagem eficaz para ampliar o acesso aos serviços de saúde, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social. O encontro, promovido pela 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Rosário do Sul, buscou reafirmar o compromisso com políticas públicas mais humanas, participativas e voltadas às necessidades reais da comunidade.