10°Batalhão Logístico celebrou o Dia do Material Bélico

Entre os dias 25 e 28 de outubro, o 10º Batalhão Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete”, realizou diversas atividades comemorativas ao Dia do Quadro de Material Bélico.

Celebrado em 30 de outubro, o 10ª B Log comemora seus 63 anos de criação e organizou uma série de atividades para comemora as datas.

A unidade militar realizou competições esportivas e técnicas entre as companhias do 10º B Log, tais como Futebol, Puxada da Viatura Blindada Especializada Bergepanzer (com peso de 38,5 Ton), Pista de Depanagem de Viaturas e Cabo de Guerra. Por fim, foi realizada a tradicional Corrida da Biela (com desmontagem e montagem das Mtr .50, MAG, Pst Beretta e IMBEL e do FAL entre os revezamentos), a qual contou com a participação de militares das Subunidades do Batalhão, do 12º BE Cmb Bld e do 6º RCB.

Ao longo da História, o apoio logístico mostrou-se peça chave nas operações militares. Nesse contexto, o Material Bélico é o responsável pela logística do material, garantindo a mobilidade e a potência de fogo da Força Terrestre, por meio do apoio cerrado e contínuo nas atividades de manutenção, suprimento, transporte especializado e evacuação.

O Material Bélico está apoiado em uma doutrina que considera as características do moderno campo de batalha, visando proporcionar estruturas que viabilizem um apoio logístico dinâmico e flexível

Foi realizada uma formatura geral na última sexta-feira (28), com a presença dos comandantes, adjuntos de comando e militares do quadro de Material Bélico das Organizações Militares da Guarnição de Alegrete e representantes da câmara e prefeitura.

Além do vice prefeito Jesse Trindade, oficial da reserva de Material Bélico e do vereador Moisés Fontoura/PDt, representante da câmara no ato, mais 8 alunos do CFGS – Curso de Formação Geral de Sargentos (1º ano da EsSA) que recentemente optaram pelas diversas especialidades de Material Bélico para Sargentos – Mecânico de Viatura Auto, Mecânico de Viatura Blindada, Mecânico de Armamento e Mecânico Operador, marcaram presença nas comemorações.

As origens do atual Quadro de Material Bélico remontam ao período colonial da história do Brasil, quando se organizaram estruturas capazes de apoiar e prestar manutenção ao material militar do Exército Colonial.

Sua criação efetivou-se por meio da Lei 3.654, de 4 de novembro de 1959, tornando-se o componente operacional do Exército que aglutinou os antigos setores que se dedicavam à logística de suprimento, manutenção e evacuação.

Com o avanço da tecnologia empregada nos campos de batalha, cresce ainda mais a importância do exército em enfatizar a manutenção dos seus meios, criando uma mentalidade de manutenção duradoura em seus efetivos e aperfeiçoando a doutrina existente, aumentando a capacidade de emprego e de permanência em ação de suas tropas.

Por tudo isso, é que o Quadro de Material Bélico esforça-se em manter-se moderno, capaz de atuar em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer tempo, pois, de sua eficiência depende o sucesso do Exército na execução de suas missões, tanto em combate como na paz.

Fotos: 10º BLog