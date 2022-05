10º B LOG realiza formatura de entrega da Boina Preta

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O 10º Batalhão Logístico – “Batalhão Marquês de Alegrete”, realizou a solenidade de entrega da Boina Preta, símbolo do Combatente Blindado e Mecanizado.

Formatura contou com o desfile da tropa

A cerimônia reuniu os recrutas que concluíram o Exercício de Longa Duração do Período de Instrução Individual Básica.

Cerimônia foi prestigiada por familiares e amigos dos novos soldados

Durante a formatura foi realizada a entrega do Diploma de Melhor Atirador Combatente ao Sd Bertuol, por ter obtido os melhores resultados nos exercícios de tiro com armas leves. O Diploma de Combatente Boina Preta coube ao soldado Trindade, por ter se destacado na execução das pistas e oficinas do exercício.

O Comando do 10 de Ouro agradeceu aos familiares e amigos dos soldados que vieram das cidades de Palmeira das Missões, Sarandi, Ronda Alta, Rondinha, Uruguaiana e Alegrete para prestigiar tão significativo momento da vida dos jovens soldados, a entrega da tão almejada Boina Preta.

Fotos: 10º B LOG