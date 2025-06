10º Batalhão Logístico completa 52 anos de história em Alegrete

Share on Email

Na última semana, o 10° Batalhão Logístico completou mais um aniversário de criação. Em sua composição orgânica, o 10º B Log acha-se integrado por uma Companhia de Comando e Apoio, uma Companhia Logística de Manutenção, uma Companhia Logística de Suprimento e uma Companhia Logística de saúde.

Instituído através de uma Portaria Ministerial datada de 05 de Junho de 1973, o Batalhão Marquês de Alegrete foi criado com a missão precípua de apoiar logisticamente as Unidades da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. No corrente ano, o 10° Batalhão Logístico completou seu 52° aniversário de existência.

Como parte das comemorações, ocorreu um jantar social, o qual contou com a presença dos oficiais, subtenentes e sargentos da Unidade e seus familiares.

Foi realizada ainda a formatura de comemoração do 52° aniversário, a qual contou com a presença de diversas autoridades militares e uma importante participação dos eternos integrantes de todas as épocas, os quais ajudaram a escrever a história do glorioso 10 de Ouro.

No desfile, os eternos integrantes do Batalhão Marquês de Alegrete constituíram um grupamento à frente da tropa, comandados pelo Cel R/1 Silva Azevedo, eterno comandante do 10° Batalhão Logístico (2014/2015).

O Batalhão tem como missão básica prestar apoio logístico às Unidades da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrúa, bem como formar graduados e soldados especialistas da área de logística, além de manter estágios para oficiais temporários de Material Bélico, Intendência e do Serviço de Saúde do Exército.

A Portaria Ministerial nº 882, de 29 de outubro de 1997, concedeu a denominação histórica de “Batalhão Marquês de alegrete”, ao 10º Batalhão Logístico. (Continuação do BI Nr 101, de 03/06/2015, do(a) 10º B Log) Pag nº 1270 Em 18 Mar 98, por meio da Portaria Ministerial 146 de 18 Maio 1998 o sr Ministro do Exército concedeu o Estandarte Histórico a Unidade. Merece destaque, nesta jornada, a participação, em 1945, de militares do antigo Regimento de Artilharia da Divisão de Cavalaria na Força Expedicionária Brasileira – durante a 2ª Guerra Mundial.

Fotos: 10º BLog