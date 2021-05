10º Batalhão Logístico faz operação bem sucedida no campo de instrução Barão de São Borja

Compartilhe















No último dia 18, o 10° Batalhão Logístico – “Batalhão Marquês de Alegrete”, realizou mais uma atividade operacional.

Com o objetivo de exercitar a prontidão da Unidade, o B Log realizou o abastecimento de várias viaturas do 8° RC Mec da cidade de Uruguaiana.

O Regimento está operando com viaturas no 1º Exercício de Tiro das Armas Coletivas das OM da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. A partir do acionamento, decorreram apenas 2 horas e 30 minutos até a chegada da Viatura Cisterna de Combustível do 10º B Log, ao local.

Distante cerca de 115 km de distância da sede do Batalhão, o caminhão socorreu as viaturas Agrale Marruá, Worker 05 toneladas e viaturas blindadas de transporte de pessoal Guarani.

Júlio Cesar Santos