10º BLog realiza estágio básico para sargento técnico temporário

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Este ano, o Batalhão Marquês de Alegrete foi responsável pela formação de 12 militares convocados para ocuparem cargos de 3º Sargento Técnico Temporário (STT).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ao longo dos 45 dias do estágio, foram ministradas instruções sobre: Estatuto dos Militares, Regulamento Interno dos Serviços Gerais (RISG), Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), Regulamento de Administração do Exército (RAE), Treinamento Físico Militar (TFM), Ordem Unida (OU), Armamento, Munição e Tiro, Aprestamento Operacional, Orientação Diurna e Noturna, Progressão Diurna e Noturna e Primeiros Socorros.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Após o término dos 45 dias do estágio, os concludentes foram classificados nas diversas Organizações Militares da Guarnição de Alegrete, a fim de cumprirem as missões para as quais foram convocados.

Fotos: 10º BLog