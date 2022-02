10º BLog realiza seleção para o Serviço Militar obrigatório

Share on Email

Nos dias 1º e 2 de fevereiro de 2022, foi realizada, no 10º Batalhão Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete”, a seleção complementar para o serviço militar obrigatório.

Estiveram presentes na Unidade 49 jovens conscritos, que passaram por entrevista, avaliação médica e odontológica.

Jovens passaram por diversas avaliações

De acordo com a unidade militar, os selecionados passarão a compor o efetivo variável a ser incorporado no “10 de Ouro”, em 2022 para a prestação do serviço militar obrigatório. Durante toda a atividade, os protocolos sanitários de prevenção contra o Covid-19 foram rigorosamente observados.

Fotos e Fonte: 10º BLog