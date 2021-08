12° BE plantou mais de 3800 árvores em alusão aos 113 anos da 3ª Divisão de Exército

Share on Email

Na tarde de terça-feira (3/08), aconteceu a Formatura de encerramento da Operação Baita Chão Verde I, do 12° Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, no Centro de Instrução, localizado no Caverá.

Operação Baita Chão Verde



A Operação consiste no plantio de 3.871 mudas de árvores nativas, em comemoração aos 113 anos da 3ª Divisão de Exército. Os convidados plantaram uma de árvore no bosque da unidade militar. Entre eles, a secretária de Meio Ambiente, Gabriella Trindade Segabinazi, que representou o prefeito Márcio Amaral e o vice Jesse Trindade.

Naquele momento, foram plantadas 152 mudas pelo comando e integrantes da unidade militar e representantes da sociedade civil, onde foi formado o Bosque da Integração.

Também estiveram presentes representes da Defesa Civil, Guarda Municipal e diretores das escolas Francisco Carlos e Honório Lemes. “Parabenizamos o tenente-coronel Alessandro pela iniciativa do plantio de mudas em lugares que são utilizados pelo batalhão”, destaca Gabriella.